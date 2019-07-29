"التعاون الخليجي" يطالب بوقف التدخلات الخارجية في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية وحماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات الإغاثية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج في بيان، الإثنين، وقف التدخلات الخارجية في سوريا، داعيا المجتمع الدولي للإسراع بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بالشأن السوري.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي يقوم على مبادئ جنيف ١، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وبما يسهم في رسم مستقبل يحقق آمال وتطلعات جميع أطياف الشعب السوري الشقيق.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 صوت مجلس الأمن على قرار ينص على بدء محادثات السلام بسوريا، ويطالب الأطراف بالتوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء لدعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.