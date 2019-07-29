52 قتيلا في مواجهات داخل سجن شمال البرازيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قتل 52 سجينًا على الأقل خلال مواجهات داخل سجن في التاميرا بولاية بارا البرازيلية في شمال البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، موضحة أن 16 منهم بترت أعضاؤهم.

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا، إنها مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة، وتم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.