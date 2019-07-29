الان تتابع 52 قتيلا في مواجهات داخل سجن شمال البرازيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قتل 52 سجينًا على الأقل خلال مواجهات داخل سجن في التاميرا بولاية بارا البرازيلية في شمال البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، موضحة أن 16 منهم بترت أعضاؤهم.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا، إنها مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة، وتم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.
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