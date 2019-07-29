يعقوب: الحصة المائية التي تذهب لإسرائيل‬⁩ نظيفة ويجب التحدث عن الخيانة بدل الفساد

لفت رئيس "حركة النهج" حسن يعقوب، إلى أنّ "الحكومة أنفقت حتّى الآن عبر مجلس "الإنماء والإعمار" 1.4 مليار دولار أميركي على محطات تكرير الصرف الصحي، والنتيجة: شبكات من دون محطات، محطات من دون شبكات، بحار وأنهار مجارير وأمراض ومياه جوفية ملوّثة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "فقط الحصّة المائيّة الّتي تذهب إلى إسرائيل نظيفة ومطابقة للمواصفات"، متسائلًا: "تتحدّثون عن الفساد؟ تحدّثوا عن الخيانة".
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