يعقوب: الحصة المائية التي تذهب لإسرائيل‬⁩ نظيفة ويجب التحدث عن الخيانة بدل الفساد

لفت رئيس "حركة النهج" ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "‏الحكومة أنفقت حتّى الآن عبر مجلس "الإنماء والإعمار" 1.4 مليار دولار أميركي على محطات تكرير ​الصرف الصحي​، والنتيجة: ‏شبكات من دون محطات، ‏محطات من دون شبكات، بحار وأنهار مجارير وأمراض و‏مياه جوفية ملوّثة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "فقط ‏الحصّة المائيّة الّتي تذهب إلى ⁧‫إسرائيل‬⁩ نظيفة ومطابقة للمواصفات"، متسائلًا: "‏تتحدّثون عن ​الفساد​؟ تحدّثوا عن الخيانة".