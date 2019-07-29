أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العمل، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية الّتي أطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان".
وأوضح أنّ "ذلك تمّ بمؤازة قوى الأمن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات"، مبيّنًا أنّ "التفتيش شمل 16 منطقة ليوم الإثنين 29 تموز 2019، وهي: الشويفات، كفرشيما، بعبدا، عرمون، الحمرا، فيردان، جل الديب، الجديدة، بياقوت، تعنايل، شتورا، زغرتا، حاصبيا (الجنوب)، برقايل، الصالحية وجزين".
وذكر المكتب أنّ "المفتشين زاروا 73 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة بالأرقام: إقفالان، 48 ضبطًا و15 إنذارًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: حصيلة تفتيش اليوم لقمع المخالفات هي إقفالين و48 ضبطا و15 إنذارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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