وزارة العمل: حصيلة تفتيش اليوم لقمع المخالفات هي إقفالين و48 ضبطا و15 إنذارا

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة العمل​، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية الّتي أطلقها وزير العمل ​كميل أبو سليمان​".

وأوضح أنّ "ذلك تمّ بمؤازة ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات"، مبيّنًا أنّ "التفتيش شمل 16 منطقة ليوم الإثنين 29 تموز 2019، وهي: الشويفات، كفرشيما، بعبدا، عرمون، الحمرا، فيردان، جل الديب، الجديدة، بياقوت، تعنايل، شتورا، زغرتا، حاصبيا (الجنوب)، برقايل، الصالحية وجزين".

وذكر المكتب أنّ "المفتشين زاروا 73 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة بالأرقام: إقفالان، 48 ضبطًا و15 إنذارًا".