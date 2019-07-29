أفادت مصادر نيابية لـ"تلفزيون ​لبنان​" بأنّ "المادة 80 من مشروع ​الموازنة​ بُحثت في الهيئة العامة للمجلس النيابي ولم تُهرَّب، وجرى حولها نقاشات ومداخلات من قبل عدد من النواب للدفاع عنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تلفزيون لبنان: المادة 80 من الموازنة بُحثت بالهيئة العامة ولم تُهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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