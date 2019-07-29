الجيش: خرق زورقين حربيين اسرائيليين المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "أقدم زورقا حربيا تابعا للعدوّ الإسرائيلي، ب الساعة 5.10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 110 أمتار ولمدة 3 دقائق، وعمل أحد عناصره على رمي قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية".
وأشارت القيادة الى أنه "عند الساعة 6.42، خرق زورق معادٍ آخر البقعة البحرية ذاتها، لمسافة حوالى 90 متراً ولمدة 10 دقائق، وعمل أحد عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل البقعة المذكورة"، لافتةً الى أنه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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