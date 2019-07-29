بري التقى شدياق والجراح وكوبيتش: الحاجة ملحة لإشراك المرأة بكل ما يصنع حياة الدولة

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، بعد لقائها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، إلى أنّها "أوّل زيارة لي إلى عين التينة بعد أن تولّيت منصبي الوزاري، وكان هناك حوار حول مواضيع الساعة والتقاء في وجهات النظر حول المواضيع كافّة، ولاسيما في ما يتعلّق بوزارة التنمية الإدارية".

ولفتت إلى "أنّني تلقّيت دعمًا مطلقًا من بري لكلّ المواضيع المطروحة والمهمذة الموكلة إلينا، في ما يتعلّق باستراتيجيّة ​مكافحة الفساد​ واستراتيجيّة التحول الرقمي وكلّ ما يستتبعها"، مؤكّدةً أنّ "هناك دعمًا لموقف وزارة التنمية الإدارية في ما يتعلّق بتطبيق الآليّة الوزاريّة المقرّة سنة 2010 حول ​التعيينات​ في الوظائف الرسمية، ونحن في الجو نفسه، بما يعني الآليّة مع ​مجلس الخدمة المدنية​ ووزارة التنمية الإدارية والوزراء المختصّين في سبيل تعيين من يستحقّ في مناصب الفئة الأولى".

وركّزت على أنّ "مواضيع الساعة ملحّة وأستطيع أن أؤكّد أنّ بري دائمًا لديه حلولًا إيجابيّة، وأتصوّر في القريب العاجل من الممكن ان نشهد خروجًا من المأزق الّذي نحن فيه حاليًّا".

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كما التقى رئيس المجلس وزير الإعلام ​جمال الجراح​، وعرض معه للتطورات وشؤون وزارة اإعلام.

وكان بري قد استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، بالإضافة إلى الدكتورة نايلة قمير عبيد على رأس وفد من ​غرفة التجارة الدولية​ ضم ّرئيس غرفة التجارة الدولية في لبنان وجيه البزري ونائب الرئيس ​شادي كرم​ واﻻمين العام للغرفة في لبنان يوسف كنعان.

وهنأ بري، عبيد بمناسبة إنتخابها لعضوية المجلس التنفيذي في غرفة التجارة الدولية، مؤكّدًا أنّ "هذا اﻻختيار هو شرف لكلّ لبنان، ويبرز الحاجة الوطنية الملحّة لضرورة إشراك المرأة بكلّ ما يصنع حياة الدولة والمجتمع وبخاصة على المستوى اﻻقتصادي".