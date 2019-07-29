قائد الجيش استقبل بهية الحريري وكوبيش ووفد من لجنة المال في الكونغرس وشخصيات أخرى

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​بهية الحريري​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبتش، كذلك استقبل وفداً إدارياً من ​لجنة المال​ في ​الكونغرس الأميركي​ بحضور ​السفيرة الأميركية​ إليزابيت ريتشارد، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس ​جامعة بيروت العربية​ الدكتور عمر جلال العدوي على رأس وفد مرافق، وتم البحث في شؤون مختلفة.