قائد الجيش استقبل بهية الحريري وكوبيش ووفد من لجنة المال في الكونغرس وشخصيات أخرى

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، النائب بهية الحريري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش، كذلك استقبل وفداً إدارياً من لجنة المال في الكونغرس الأميركي بحضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمر جلال العدوي على رأس وفد مرافق، وتم البحث في شؤون مختلفة.
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