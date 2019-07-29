اللواء عثمان استقبل رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس مجلس إدارة ​مستشفى​ الزهراء الجامعي البروفسور يوسف فارس يرافقه السيّد محمد قانصوه، في زيارة تم خلالها التباحث بأمور مشتركة تهم الجانبين.

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