وفد من الاتحاد العمالي اللبناني زار مقر اتحاد عمال سوريا في دمشق

زار وفد من قيادة "​الاتحاد العمالي العام​" اللبناني برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة ​حسن فقيه​ ومسؤول العلاقات الخارجية في هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد بطرس سعادة، مقرّ اتحاد عمال سوريا في دمشق، والتقى رئيس الاتحاد جمال القادري وعددًا من أعضاء القيادة.

وكان بحث في العلاقات المشتركة وآفاق ​العمل النقابي​ العربي، وضرورة رصّ الصفوف على مستوى القيادات النقابية العربية ومؤسسات المجتمع الأهلي، لجهة تعزيز الطبقة العاملة العربية وتحسين ظروف معيشتها.

ودعا الجانبان، منظمتي العمل العربية والدولية إلى "أوسع حملة لمواجهة محاولات طمس حقوق عمّالنا في ​فلسطين​ السليبة و​الجولان​ السوري المحتل و​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة". وحضًّا على "مواجهة المخطّطات الامبرياليّة والمؤامرات على شعوبنا لضرب نسيجها الوطني وتنوّعها الطائفي والحزبي وإشاعة الفرقة والتشتت بينها، ودعم ​الإرهاب​ التكفيري الّذي كاد أن يدمّر كلّ شيء".