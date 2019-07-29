منع مرور وتحويل السير في صيدا غداً بسبب تظاهرة في ساحة الشهداء

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عند الساعة 19.00 من يوم الثلاثاء 30/7/2019، تنطلق تظاهرة من ​ساحة الشهداء​ وصولاً إلى ​ساحة النجمة​ – صيدا. لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من التاريخ المذكور أعلاه، ومنع ومرورها على طول مسار التظاهرة-لحين الانتهاء- واتخاذ تدابير السير التالية: تحويل السير المتّجه من ساحة الشهداء إلى ​ساحة رياض الصلح​، نحو الكورنيش البحري. حويل السير القادم من ​بيروت​ إلى ساحة النجمة، نحو الكورنيش البحري (عند تقاطع الزعتري). تحويل السير المتّجه من تقاطع السعودي إلى ساحة النجمة، نحو حي البرّاد.

ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".