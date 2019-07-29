أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "عند الساعة 19.00 من يوم الثلاثاء 30/7/2019، تنطلق تظاهرة من ساحة الشهداء وصولاً إلى ساحة النجمة – صيدا. لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من التاريخ المذكور أعلاه، ومنع ومرورها على طول مسار التظاهرة-لحين الانتهاء- واتخاذ تدابير السير التالية: تحويل السير المتّجه من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح، نحو الكورنيش البحري. حويل السير القادم من بيروت إلى ساحة النجمة، نحو الكورنيش البحري (عند تقاطع الزعتري). تحويل السير المتّجه من تقاطع السعودي إلى ساحة النجمة، نحو حي البرّاد.
ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر منع مرور وتحويل السير في صيدا غداً بسبب تظاهرة في ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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