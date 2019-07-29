المطران كفوري: موقف الكنسية الأرثوذكسية ثابت من القضية الفلسطينية

أكّد راعي مطرانية الروم الأرثوذكس ​المطران الياس كفوري​ في صيدا، خلال استقباله وفد تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في صيدا والجوار، على "موقف ​الكنيسة الارثوذكسية​ الثابت من ​القضية الفلسطينية​ والذي عبّر عنه المطران ​عطاالله حنا​ من ​القدس​، ونحن على الخطى نفسها إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب الإنسان الفلسطيني في دعم حقوقه الوطنية والإنسانية ومع العيش بكرامة في ​لبنان​".

وبحث المجتمعون في تداعيات قرار وزير العمل اللبناني ​كميل أبو سليمان​ بما يخص ملف عمالة ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان.

وأشار كفوري إلى "أننا ملتزمون باحترام قوانين ​الدولة اللبنانية​، ولكن دون انتقاص من كرامة الإنسان مهما كان فلسطينياً أو سورياً أو مصرياً، ما دام هذا الإنسان هو ضيف لدينا، فمن واجبنا حُسن إكرام الضيف" مستغربًا "توقيت إعلان تطبيق قرار وزير العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين ظروف معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية ومن دون منحهم أي من الحقوق الإنسانية".

بدوره، تحدث أمين سر تجمع المؤسسات الأهلية ​ماجد حمتو​، شاكراً لسيادة المطران كفوري حسن استقباله واستضافته لوفد التجمع ووقوفه دوماً إلى جانب القضايا الإنسانية العادلة. كما أشار حمتو الى الجولة التي قام بها التجمع على الفعاليات السياسية ورجال الدين في ​مدينة صيدا​، للبحث معهم بشأن قرار وزير العمل حول إجازة عمل للاجئ الفلسطيني.