أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد "حرص لبنان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، مشيراً إلى "رغبة لبنان بتجاوز المعوقات والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة".
بدوره، أكد الرئيس العراقي "ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين"، مشيراً إلى "أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة".
كما التقى مراد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، وجرى الحديث في تفعيل العلاقات وتطوير الاتفاقيات والعمل لتكامل تجاري لما فيه مصلحة البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: حريصون على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.