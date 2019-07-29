حسن مراد: حريصون على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ خلال لقائه الرئيس العراقي ​برهم صالح​ في ​بغداد​ "حرص ​لبنان​ على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، مشيراً إلى "رغبة لبنان بتجاوز المعوقات والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة".

بدوره، أكد الرئيس العراقي "ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين"، مشيراً إلى "أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة".

كما التقى مراد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، وجرى الحديث في تفعيل العلاقات وتطوير الاتفاقيات والعمل لتكامل تجاري لما فيه مصلحة البلدين.