لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، إلى أنّ "​الموازنة​ ككل لها اعتباراتها، ونحن بحاجة إليها". وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "الظروف اليوم صعبة جدًّا، والمادة 80 ستأخذ مسار المعالجة المستقل".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: نحن بحاجة إلى الموازنة والمادة 80 ستأخذ مسار المعالجة المستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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