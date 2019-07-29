حكومة العراق تعلن عن خططها لإنشاء قاعدة بحرية حديثة في محافظة البصرة

أعلنت ​الحكومة العراقية​ عن "خططها لإنشاء قاعدة بحرية حديثة وحسب المعايير الدولية في محافظة ​البصرة​"، مشيرة الى أن "​القاعدة​ البحرية المخطط لإنشائها تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القوة البحرية العراقية، وأنها ستوفر للقوات العراقية مواقع متقدمة ب​المياه​ الإقليمية العراقية في شمال ​الخليج​ لدعم قدراتها على التصدي لأي تهديد بحري ولحماية خطوط الملاحة والتجارة".

وكان موقع "​السومرية​ نيوز" العراقي قد نقل أمس عن مصدر أمني أن ​بغداد​ بصدد إنشاء قاعدة عسكرية "داخل المياه الإقليمية العراقية، في الخليج بين ​إيران​ و​الكويت​"، وذلك بهدف تأمين سيادة البلاد على مياهها الدولية وحماية منفذها البحري الجنوبي.

وذكر المصدر أن "مشروع إنشاء القاعدة ليس جديدا، لكن تم استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومي لها".