حكومة العراق تعلن عن خططها لإنشاء قاعدة بحرية حديثة في محافظة البصرة

أعلنت الحكومة العراقية عن "خططها لإنشاء قاعدة بحرية حديثة وحسب المعايير الدولية في محافظة البصرة"، مشيرة الى أن "القاعدة البحرية المخطط لإنشائها تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القوة البحرية العراقية، وأنها ستوفر للقوات العراقية مواقع متقدمة بالمياه الإقليمية العراقية في شمال الخليج لدعم قدراتها على التصدي لأي تهديد بحري ولحماية خطوط الملاحة والتجارة".
وكان موقع "السومرية نيوز" العراقي قد نقل أمس عن مصدر أمني أن بغداد بصدد إنشاء قاعدة عسكرية "داخل المياه الإقليمية العراقية، في الخليج بين إيران والكويت"، وذلك بهدف تأمين سيادة البلاد على مياهها الدولية وحماية منفذها البحري الجنوبي.
وذكر المصدر أن "مشروع إنشاء القاعدة ليس جديدا، لكن تم استكمال إجراءاتها وحصلت الموافقات والدعم الحكومي لها".
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