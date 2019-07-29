وزير دفاع اليابان: إطلاق بيونغ يانغ صواريخ انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتهديد لنا

انتقد وزير الدفاع ​اليابان​ي، تاكيشي إيوايا "إطلاق ​كوريا الشمالية​ صاروخين، الخميس الماضي"، واصفا هذه الخطوة بانتهاك قرارات ​الأمم المتحدة​، مشيراً إلى أن "إطلاق الصاروخين يمثل بلا شك تهديدا على اليابان".

والخميس الماضي، جربت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين "من نوع جديد"، قال عسكريون كوريون جنوبيون إنهما أطلقا من منطقة ميناء وونسان باتجاه بحر اليابان وقطعا نحو 600 كلم على ارتفاع 50 كلم.