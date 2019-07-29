الحكومة الفلسطينية تعلن عزمها صرف 60 بالمئة من رواتب موظفيها بالضفة وغزة

أعلنت ​الحكومة الفلسطينية​ أن 60 بالمئة من راتب شهر تموز سيتم صرفها للموظفين العموميين، الأسبوع المقبل، في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​"، مشيرةً إلى "دفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية، بقيمة 110 مليون شيكل بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين، لافتين إلى أن 90 مليون شيكل منها مخصصة ​لقطاع غزة​".

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