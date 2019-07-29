سلامة: ليبيا تحولت إلى مكان لتجريب الأسلحة الجديدة

أوضح المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، أنّ "​السلاح​ القادم من الخارج ينتهي في نهاية المطاف في يد الجماعات المتطرفة"، مركزًّا على أنّ "الاعتماد على الدعم الخارجي هو محرّك أساسي للنزاع في ليبيا".

وبيّن أنّ "الحرب مستمرّة دون هوادة في ليبيا وأكثر من 1100 قتيل سقطوا في الحرب على ​طرابلس​"، مشدّدًا على أنّ "النزاع في ليبيا قوّض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، وفي سياقه هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان". ونوّه إلى أنّ "ليبيا تحوّلت إلى مكان لتجريب الأسلحة الجديدة واستخدام الأسلحة العتيقة بدعم من حكومات أجنبيّة".

وأعلن سلامة أنّ "هناك حالات اختطاف عديدة من قبل ​الجماعات المسلحة​ في طرابلس".