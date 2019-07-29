المعارضة السودانية تدعو الشعب للخروج في "مواكب هادرة" تنديدا بمجزرة الأبيض

دعت ​المعارضة السودانية​، إلى الخروج في مظاهرات كبيرة، لتنديد بمقتل 6 أشخاص في الأبيض برصاص قناصة. ودعا تجمع المهنيين ​السودانيين​ في بيان: "جماهير شعبنا للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".

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