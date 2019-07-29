الأمم المتحدة: سوء التغذية يواصل تأثيره الكبير على ملايين اليمنيين

لفتت الأمم المتحدة إلى أن "سوء التغذية ما يزال يؤثر، بشكل هائل، على رفاهية الملايين من سكان اليمن التي تشهد حربا للعام الخامس على التوالي"، موضحةً أن ""المفوضية ما تزال نشطة في تقديم المساعدة للمشردين داخلياً والعائدين إلى ديارهم، وأفراد المجتمع المضيف للنازحين في جميع أنحاء اليمن".
وأشارت إلى ان "24.1 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما تم رصد نزوح 3.56 ملايين شخص منذ آذار 2015"، لافتة إلى أنه "في 17 تموز الحالي، قامت المفوضية بمهمة ليوم واحد إلى محافظة عمران للتحقق من مواقع إنشاء 23 مبنى إيواء متعدد الأغراض للنازحين في المحافظة".
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