جهانغيري دعا الصين والدول الأخرى لشراء مزيد من نفط ايران

دعا نائب الرئيس ال​إيران​ي ​إسحاق جهانغيري​، ​الصين​ والدول الأخرى إلى "رفع مشتريات ​النفط​ من إيران، مع هبوط الواردات الصينية بعد سريان ​العقوبات الأميركية​"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ تتوهم بأنه بإمكانها دفع مبيعات إيران النفطية إلى الصفر، بالضغط على زبائن النفط الإيراني، مما يؤدي إلى انهيار ​الاقتصاد​ الإيراني، إلا أنه ولحسن الحظ وعلى الرغم من مرور عام على الحظر الأميركي على النفط، إلا أن ​الوضع الاقتصادي​ في إيران يتمتع بالاستقرار المناسب".

ولفت إلى أنه "على الرغم من أن بعض الدول مثل الصين تواجه قيودا معينة، إلا أننا نتوقع أن يكون أصدقاؤنا أكثر نشاطا في شراء النفط الإيراني"، مشيراً إلى أن "​الغاز​ هو أهم طاقة مستقبلية في ​العالم​، وإيران لديها أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وهي على استعداد لتصدير الغاز إلى الصين عبر خط نقل ​باكستان​".

وأكد جهانغيري "ضرورة رفع القضايا والعقبات التي تعترض المعاملات المالية بين إيران والصين في أسرع وقت ممكن، وأن يتم توفير آلية مالية مناسبة بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "في الأسبوع المقبل، سيتوجه وفد مكون من مسؤولين في وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية و​البنك المركزي​ إلى بكين، معربا عن أمله في أن تجري مفاوضات بناءة حول آلية للمعاملات المالية بين البلدين".