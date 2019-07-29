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شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: السيسى أحدث خطوة نوعية فى تحسين البناء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، بالمشروعات العملاقة التى يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصر خلال الفترة الحالية.
وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": كل الذين ذهبوا من الإمارات إلى مصر وعادوا يقولون إن السيسي أحدث خطوة نوعية في تحسين البناء في مصر.
وتابع ضاحى خلفان: وهذا رأي جميع شرائح المجتمع الإمارات أن السيسي أحدث خطوة نوعية في تحسين البناء في مصر.
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