شكرا لقرائتكم خبر عن "تكنولوجيا النواب" تطالب بإجراء قياسات لمستوى جودة شبكات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ضرورة إجراء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قياسات لمستوى جودة الخدمة لشبكات المحمول على مستوى الجمهورية وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين لاسيما على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

وشددت اللجنة البرلمانية، في تقرير برلماني لها، على أهمية مراعاة المحتوى الإعلانى في الدعاية لها خاصةً عندما يمس أو يحتوى على تشويه للمجتمع والعبث بالأمن القومى .

وأشارت لجنة الإتصالات، إلي ضرورة التزام الشركة المصرية للاتصالات بالجدول الزمنى الذى وضعته لإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية لتحسين مستوى الخدمة والإسراع في توصيلها للمناطق النائية والمحرومة، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى وخاصة أن مصر تعتبر معبر رئيسي لكابلات الانترنت على مستوى العالم.

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جدير بالذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أصدرت تقريراً برلمانيا عن انجازتها خلال دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، رصدت خلاله عقد 82 إجتماعاً، استغرق نحو 125.30 ساعة.