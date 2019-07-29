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حزب الوفد يطالب بسرعة إصدار قرار المعينين فى الغرفة التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طالب المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ورئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، وزارة  التجارة والصناعة، بسرعة اتخاذ قرار بالأعضاء المعينين بالغرف التجارية على مستوي الجمهورية.

 

 وأشار "قوطة" في بيان صحفى ، إلى أن الانتخابات تمت منذ شهر ونصف وحتى الآن لم يصدر قرار بالمعينين وبالتالي لم يتم تشكيل مجالس إدارات للغرف التجارية علي مستوي مصر ما يؤثر علي أداء الغرف التجارية والذي يؤثر على التجارة عموما على مستوي الجمهورية.

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ودعا رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب ، إلى سرعة اتخاذ القرار، قائلا: "نرجو سرعة اتخاذ قرار بالمعينين في الغرفة التجارية على مستوى الجمهورية".

 

 

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