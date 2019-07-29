دراسة.. الفلفل الحار يسبب مرض الشيخوخة!!

حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وقطر المنتج الغذائي، الذي يؤدي تناوله إلى تضاعف احتمالات ظهور أعراض خرف الشيخوخة.

ووجد الخبراء أن الأشخاص، الذين يقبلون على تناول الفلفل الحار، معرضون أكثر من غيرهم لخطر التراجع السريع لمقدراتهم المعرفية في الشيخوخة.

ولتأكيد المفعول الضار للفلفل الحار، قام العلماء بتحليل البيانات لـ 5 آلاف شخص من سكان الصين، جمعت على مدى 15 سنة.

وكان متوسط أعمار المشاركين في التجربة، عند البداية، 63.5 سنة، وخلال مدة التجربة بالكامل كانوا يخضعون لاختبارات في القدرات الفكرية (المعرفية)، بموازاة تسجيلهم اليومي لقائمة الأطعمة، التي يتناولونها.

Advertisements

واكتشف العلماء أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل خصوصا الفلفل الحار، انحسرت لديهم القدرات المعرفية العقلية.

وافترض الخبراء أن مكون الكابسويد القلوي في الفلفل الحار هو السبب في تراجع القدرات العقلية مع التقدم في السن، إذا ما تم تناول الفلفل الحار بكثرة.