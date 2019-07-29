حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وقطر المنتج الغذائي، الذي يؤدي تناوله إلى تضاعف احتمالات ظهور أعراض خرف الشيخوخة.
ووجد الخبراء أن الأشخاص، الذين يقبلون على تناول الفلفل الحار، معرضون أكثر من غيرهم لخطر التراجع السريع لمقدراتهم المعرفية في الشيخوخة.
ولتأكيد المفعول الضار للفلفل الحار، قام العلماء بتحليل البيانات لـ 5 آلاف شخص من سكان الصين، جمعت على مدى 15 سنة.
وكان متوسط أعمار المشاركين في التجربة، عند البداية، 63.5 سنة، وخلال مدة التجربة بالكامل كانوا يخضعون لاختبارات في القدرات الفكرية (المعرفية)، بموازاة تسجيلهم اليومي لقائمة الأطعمة، التي يتناولونها.
واكتشف العلماء أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل خصوصا الفلفل الحار، انحسرت لديهم القدرات المعرفية العقلية.
وافترض الخبراء أن مكون الكابسويد القلوي في الفلفل الحار هو السبب في تراجع القدرات العقلية مع التقدم في السن، إذا ما تم تناول الفلفل الحار بكثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة.. الفلفل الحار يسبب مرض الشيخوخة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.