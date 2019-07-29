ميسي ينجو من محاولة اعتداء خطيرة

نجا ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، من محاولة اعتداء خطيرة، في أحد الملاهي الليلية، بجزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث يقضي عطلته الصيفية.

وحسب صحيفة، ” دايلي ميل” البريطانية، فإن “البرغوث” كان يتواجد في هذا الملهى الليلي رفقة زوجته، بالإضافة إلى بعض اللاعبين، على غرار لويس سواريز، سيسك فابريغاس، وجوردي آلبا، قبل أن يتعرض لمحاولة اعتداء من قبل أحد الأشخاص، بعد أن دخل معه في مشادات كلامية.

الصحيفة ذاتها، أكدت بأن ميسي خرج بصعوبة من الملهى الليلي، بمساعدة العشرات من عناصر الأمن الخاص.

ولم يلتحق النجم الأرجنتيني بعد، بمعسكر فريق برشلونة الإعدادي للموسم المقبل، بعد أن منحه هذا الأخير إجازة خاصة، بعد مشاركته في “كوبا أمريكا” الأخيرة، رفقة منتخب الأرجنتين.