الملك يستقبل الوفد الرسمي المتوجه للحج وأوحلي يرأسه

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بتطوان، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1440 هجرية.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، كلا من محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، والطيب أنجار قاضي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نائب الرئيس الأول بمحكمة النقض.

كما يضم الوفد محمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل عبد الوهاب لكناوي قائد الفوج الرابع لدعم الذخيرة.

وحضر الاستقبال الملكي للوفد الرسمي المتوجه لآداء مناسك الحج، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

يشار إلى أن عددا من الوفود المنغربية توجهت إلى المملكة العربية السعودية لآداء مناسك الحج، غير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعت المتوجهين للحج انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري للإحرام أثناء ركوب الطائرة، لأن كل الرحلات المتبقية ستتجه مباشرة من المغرب نحو مكة المكرمة.