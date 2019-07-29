فريق أروبي شهير يقدم عرضا للوداد لضم نجمه المتألق والناصيري يبث فيه بعد العودة من سويسرا

توصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بعرض مهم من نادي “سلافيا براغ” التشيكي، من أجل تسريح مدافعه الإفواري، الشيخ كومارا، واحد من أفضل اللاعبين في الفريق الأحمر، وأحسن مدافعي البطولة الاجترافية الموسم الماضي.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن الفريق التشيكي، ربط اتصلاته مع إدارة النادي الأحمر، من أجل التفاوض حول ضم الشيخ كومارا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرغب الفريق التشيكي، الذي يعتبر من أكبر الأندية في التشيك، والذي دأب على المشاركة في عصبة الأبطال الأروبية والدوري الأروبي، في تعزيز خطه الخلفي، وقد أعجب بإمكانيات المدافع الإفواري، الذي شارك مع منتخب بلاده، في نهائيات كاس إفريقا للأمم الأخيرة في مصر.

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وأكدت المصادر ذاتها، أن فريق العاصمة التشكيلية، يفكر أيضا في جلب المدافع التونسي ياسين هنيد، في حال فشل تعاقده مع الإفواري كومارا، وذلك بعد أن تالق مع منتخب تونس في “الكان” الماضي.

ومن المرتقب أن يناقش سعيد الناصيري، رئيس الوداد، العرض التشيكي، مباشرة بعد عودته من لوزان السويسرية، حيث يتواجد في قضية “نهائي رادس”.