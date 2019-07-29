اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين" يعلنان خوض الانتخابات سوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حزب "اليمين الجديد" الإسرائيلي و"اتحاد أحزاب اليمين"، اليوم الإثنين، عن خوضهما الانتخابات القريبة سوية، وعلى التوصية بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعد لقاء جمع قادة "اليمين الجديد"، أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، مع قادة "اتحاد أحزاب اليمين"، رافي بيرتس وبتسالئيل سموتريتش.

وكان قد أعلن بيرتس، يوم أمس، أنه سيخلي مكانه على رأس القائمة لشاكيد، ليحتل المكان الثاني، يليه سموتريتش، وبينيت في المكان الرابع.

وخلال لقاء اليوم، اتفق الطرفان على إجراء المفاوضات الائتلافية سوية، كما اتفقا على التوصية بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

وعلم أن المواقع الخامس والسادس والثامن والعاشر في القائمة الموحدة ستكون لـ"اتحاد أحزاب اليمين"، بينما تكون المواقع السابع والتاسع والحادي عشر والثاني عشر مخصصة لـ"اليمين الجديد".

Advertisements

وجاء في بيان الطرفين أنهم سيطالبون بسن "القانون النرويجي الرباعي" الذي يسمح لأربعة وزراء بالاستقالة من الكنيست، ودخول أربعة آخرين بدلا منهم من القائمة.

وبحسب الحزبين، فإن دمج "عوتسما يهوديت" في القائمة، في حال حصوله، سيكون كما جرى في الانتخابات السابقة، وذلك من خلال تحصينهم في قائمة "الليكود". في المقابل، قال حزب "عوتسما يهوديت" إنه ليس له علاقة بهذه الاتفاقيات، وإنه لا يوجد اتفاق بينهم وبين "الليكود" أو "البيت اليهودي".

من جهته أعلن "الليكود" أنه استنفد الحد الأقصى من الاتحاد من خلال ضم حزب "كولانو" برئاسة موشيه كاحلون، وأنه بالتالي لن يكون تحصينات.

من جهتها قالت شاكيد إن الجهود التي استمرت أسابيع أسفرت عن توحيد أحزاب اليمين لضمان عدم ضياع أصوات "ثمينة"، مضيفة أنه ستوال العمل على ضم "عوتسما يهوديت" و"زيهوت"، باعتبار أن جميع هذه الأحزاب يجب أن تكون في كتلة واحدة كبيرة.

وكتب سموتريتش في تغريدة على تويتر أنه حان دور "عوتسما يهوديت" في إبداء المسؤولية والانضمام لمنع ضياع أصوات، وذلك بهدف تشكيل حكومة يمين.