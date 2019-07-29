السودان: حظر تجول ليلي في الأبيض بعد مقتل 5 متظاهرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حاكم ولاية شمال كردفان اليوم، الإثنين، فرض حظر تجوّل ليليّ في الأُبيض، كبرى مدن الولاية وثلاث مدن أخرى، بعد مقتل خمسة متظاهرين بالرصاص خلال تظاهرة.

وقرر الوالي المكلف، الصادق الطيب عبد الله، في بيان إعلان "حظر التجول بمدن الولاية الأٌبيض وأم روابة والرهد أبو دكنة وبارا اعتبارا من الإثنين بين التاسعة مساء (19:00 ت غ) والسادسة صباحا (04:00 ت غ) حتى إشعار آخر".

وكان قد قتل خمسة متظاهرين، بينهم أربعة طلاب، بالرصاص، اليوم، في مدينة الأُبيض في وسط السودان، وأصيب عدد آخر بجروح، كما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.

وأعلنت اللجنة في بيان "ارتقى خمسة شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد)، بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي"، مشيرة إلى "وجود عدد كبير من الإصابات بعضها حرجة".

ولم تذكر اللجنة سبب خروج التظاهرة، لكنها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان، غدا الثلاثاء، المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.