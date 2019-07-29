مجلس الانبار: المحافظة بحاجة إلى 370 مليار دينار لإعادة تأهيل المشاريع المتلكئة

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365 إن "المشاريع المتلكئة بالعمل منذ عامل 2014 ولحد الآن تحتاج الى تخصيصات مبالغ تقدر بـ 370 مليار دينار لإعادة تأهليها وفق الخطة المرسومة لها من قبل الحكومة المحلية ".وأضاف الدليمي، أن" الحكومة المحلية لا يمكن ان تقوم بواجبها تجاه اعادة تأهيل كافة المشاريع الخدمية المتلكئة جراء نقص التخصيصات المالية وسيطرة ارهابي داعش على مساحات واسعة من مدن المحافظة ادى الى توقفها عن العمل ناهيك من ان بعض الشركات تعاني من ضعف في القدرة المالية".

وأوضح أن" الحكومة المحلية خصصت جزء من موازنتها للمشاريع المستمرة وجزء آخر لتأهيل المشاريع المتضررة وكذالك انشاء مشاريع جديدة وحسب الاحتياج والأهمية"، مؤكداً أن" الحكومة المحلية تبذل جهوداً كبيرة من أجل وضع الحلول الناجعة لإعادة تأهيل كافة المشاريع المتلكئة وفق الخطة المرسومة لها".

