مجلس الانبار: المحافظة بحاجة إلى 370 مليار دينار لإعادة تأهيل المشاريع المتلكئة

أكد مجلس محافظة الانبار، الاثنين، حاجة المحافظة إلى 370 مليار دينار لإعادة تأهيل المشاريع المتلكئة في عموم مدن المحافظة.
وأضاف الدليمي، أن" الحكومة المحلية لا يمكن ان تقوم بواجبها تجاه اعادة تأهيل كافة المشاريع الخدمية المتلكئة جراء نقص التخصيصات المالية وسيطرة ارهابي داعش على مساحات واسعة من مدن المحافظة ادى الى توقفها عن العمل ناهيك من ان بعض الشركات تعاني من ضعف في القدرة المالية".
وأوضح أن" الحكومة المحلية خصصت جزء من موازنتها للمشاريع المستمرة وجزء آخر لتأهيل المشاريع المتضررة وكذالك انشاء مشاريع جديدة وحسب الاحتياج والأهمية"، مؤكداً أن" الحكومة المحلية تبذل جهوداً كبيرة من أجل وضع الحلول الناجعة لإعادة تأهيل كافة المشاريع المتلكئة وفق الخطة المرسومة لها".
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