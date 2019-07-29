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مثل كل الأمهات، حاولت ليزا دالمان، منع ابنها من قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة لممارسة ألعاب الفيديو، لكن محاولاتها التي باءت بالفشل"أدت إلى أن يصبح ابنها المراهق مليونيرا.
وتقاسم آشمان، البالغ من العمر 15 عاما، وزميله، جائزة المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في نيويورك، والبالغة 2.25 مليون دولار، ليحصل كل منهما على قرابة 1.2 مليون دولار.
وبالإضافة لجائزة المسابقة، وقع آشمان عقدا مع فريق "لازاروس"، أحد أقوى الفرق التي تتنافس بلعبة "فورتنايت" حول العالم، مقابل راتب يتجاوز 60 ألف دولار سنويا.
وقال آشمان: "أنا في الصف العاشر (...) من الأكيد أنني سأشتري منزلا، وبعض الأحذية من نوع "غوتشي". وقد أشتري سيارة جديدة لأمي أيضا".
وقالت دالمان: "بصراحة أنا كنت معارضة جدا لممارسته اللعبة. الأمر وصل بي لرمي جهاز "إكس بوكس" الخاص به في القمامة، كما أنني كسرت سماعات الأذنين".
وشارك في كأس العالم، الذي أقيم في استاد "آرثر آش" بنيويورك، 100 متسابق من 30 دولة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أصبح مليونيرا بعدما خالف نصائح أمه... إليكم التفاصيل! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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