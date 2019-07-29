المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في زرباطية

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية في محافظة واسط. وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "الهيئة ضبطت مسافرا ايرانيا بحوزته مواد مخدرة (15)حبة (12غم) ترياك في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط"، مبينة ان "العملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في صالة دخول المسافرين".



واضافت الهيئة، انه "تمت احالة المسافر والمضبوطات وفق محضر اصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



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