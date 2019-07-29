اعتمدي هذه الطريقة للتوقف نهائيا عن تناول السكر!

أكدت دراسة حديثة أن منع إضافة السكر إلى كوب الشاي لا يؤدي إلى كرهه، ونصحت محبي إضافة السكر أن يمتنعوا عن ذلك والاستمتاع بطعم الشاي.
وقام الباحثون بتحليل البيانات الخاصة بـ 64 رجلاً تناولوا الشاي المعتاد المحلى بالسكر، الذين اتبعوا بروتوكولا جديداً لمدة شهر واحد، فأدى ذلك إلى تخلصهم نهائيا من السكر.
وأظهرت النتائج أن مجموعات الحد من السكر كانت قادرة على التخلص منه، من دون أن يؤثر ذلك على مدى إعجابهم بالشاي. وحوالي 36 % من الذين منعوا السكر في خطوة واحدة تمكنوا من التخلص من عادة السكر إلى الأبد، و6% من أولئك في المجموعة الضابطة والذين استمروا في شرب الشاي المحلى بالسكر، لكن 42 % ممن تخلصوا من السكر تدريجيا، مما يدل على أن التغيير التدريجي أكثر نجاحا.
وخلص الباحثون إلى أنه يمكن للأفراد تقليل كمية السكر المستهلكة بنجاح، وذلك باستخدام تدخلات مماثلة للحد من تناول السكر في المشروبات الأخرى مثل عصائر الفاكهة.
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