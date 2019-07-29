خلطات طبيعية تملّس الشعر بدون أذيته

لتحضير هذه الخلطة لن تحتاجي سوى لمكوّنين فقط: 50 ملليلتراً من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من عصير الليمون. احتفظي بهذا الخليط لليلة كاملة في الثلاجة، على أن يتم تطبيقه على كامل الشعر من الجذور إلى الأطراف وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو ناعم خال من السولفات.يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً، إذ يساعد عصير الليمون على تمليس الشعر، أما حليب جوز الهند فيُنشّطه ويساهم في حل تشابكه مما يجعله ناعماً ومالساً منذ الاستعمال الأول.

2- زيت الخروع الساخن:

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. سخّني الخليط قليلاً ليصبح فاتراً، ودلّكي به فروة رأسك وشعرك لمدة 15 دقيقة ثم اتركيه على الشعر مدة 30 دقيقة إضافيّة. اشطفي شعرك بعد ذلك بالماء واغسليه بشامبو ناعم يكون خالياً من السولفات.



يعمل زيت الخروع على ترميم الشعر وتمليس تجعيداته، كما يُعزّز بريقه ويتركه ناعماً ومرطّباً.

3- رذاذ الحليب:

ضعي 50 ملليلتراً من الحليب السائل في عبوة رذّاذة ورشّي محتواها على شعرك ثمّ اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد وغسله بشامبو ناعم يكون خالياً من السولفات. يمكن تطبيق الحليب مرة أو مرتين أسبوعياً على الشعر، فالبروتينات الموجودة فيه تقوّي الشعر وتملّس تجعيداته بشكل طبيعي.

4- البيض وزيت الزيتون:

اخلطي بيضتين مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وطبّقي الخليط على شعرك لمدة ساعة قبل شطفه بالماء وغسله بشامبو خال من السولفات.

استعيني بهذه الخلطة مرة أسبوعياً، فغنى البيض يالبروتينات يساعد على تغذية الشعر وتمليسه فيما يعمل زيت الزيتون على تنشيطه، أما اجتماع الاثنين معاً فهذا يؤمّن الحصول على شعر ناعم ومالس.

5- الحليب والعسل:

اخلطي 50 ملليلتراً من الحليب السائل وملعقتين كبيرتين من العسل. طبّقي هذا الخليط مرة أسبوعياً على شعرك لمدة ساعتين من الوقت، ثم اشطفيه بالماء المنعش قبل غسله بشامبو ناعم يكون خالياً من السولفات.

يعمل هذا الخليط على جعل الشعر ناعماً جداً وغنيّاً باللمعان، إذ تساعد البروتينات الموجودة في الحليب على تغذيته وتقويته، فيما يعمل العسل على تليينه وحبس الرطوبة فيه مما يساهم في ضبط تجعيداته.

6- طحين الأرز والبيض:

اخلطي بياض بيضتين مع 5ملاعق كبيرة من طحين الأرز، و100 غرام من الطين، و50 ملليلتراً من الحليب السائل. أضيفي المزيد من الحليب إلى الخليط إذا كان جامداً والمزيد من الطين إذا كان رخواً.

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طبّقي هذا القناع على شعرك مرة أسبوعياً واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء البارد قبل غسله بشامبو ناعم خالٍ من السولفات. تساعد جميع مكوّنات هذا القناع في إزالة الدهون والشوائب عن سطح الشعر وجعله نظيفاً ومالساً، كما أنها تغذّيه وترممه مما يكسبه مظهراً صحياً مشرقاً.

7- الموز والبابايا:

اهرسي حبّة موز ناضجة وقطعة من البابايا تكون تقريباً بحجمها. طبّقي هذا الخليط مرة أسبوعياً على شعرك واتركيه طوال 45 دقيقة حتى يجفّ القناع ثم اشطفيه بالماء البارد واغسلي شعرك بشامبو ناعم خال من السولفات.

يساهم هذا القناع في إثقال الشعر مما يخفّف تجعيداته، يغذّيه بالعمق ويُعزّز لمعانه الصحّي.

8- جل الصبار:

سخّني قليلاً 50 ملليلتراً من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ثمّ اخلطيه مع 50 ملليلتراً من جل الصبار. طبّقي هذا الخليط مرة أسبوعياً على الشعر واتركيه لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء المنعش وغسله بشامبو ناعم يكون خالياً من السولفات.

يحتوي جل الصبار على أنزيمات تساعد في تمليس الشعر وتنعيمه، وهي تعزّز نموّه وتساهم في ترطيبه بالعمق.

9- الموز، الزبادي، وزيت الزيتون:

اهرسي حبتين ناضجتين من الموز واخلطيهما مع ملعقتين كبيرتين من كل من: الزبادي، العسل، وزيت الزيتون. طبّقي هذه الخلطة مرة أسبوعياً على شعرك واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل شطف الشعر بالماء المنعش ثم غسله بشامبو ناعم يكون خالياً من السولفات. تدخل مكوّنات هذا القناع إلى عمق الشعر، فتُحسّن نوعيته وتقوّيه وتساهم في تمليسه.

10- خل التفاح:

اخلطي ملعقتين من خل التفاح مع مقدار كوب من الماء. واشطفي شعرك بهذا الخليط مرة أسبوعياً بعد غسله بشامبو ناعم يكون خالياً من السولفات. تعمل هذه الخلطة على تخليص الشعر من من الدهون، والأوساخ، وبقايا مستحضرات العناية المتراكمة عليه كما تساهم في تمليسه وجعله أكثر لمعاناً.