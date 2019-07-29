بالصور.. شوارع وجسور كربلاء تتزين بأعلام الدول المشاركة في غرب آسيا

رياضة 2019-07-29 | 16:15 2,814 مشاهدة تنشر الخليج 365، صوراً تناقلها ناشطون لبعض شوارع وجسور كربلاء وهي تشهد رفع أعلام الدول المشاركة في غرب آسيا. وستنطلق بطولة غرب آسيا يوم غد الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في كربلاء وأربيل.

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