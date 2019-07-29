مرض السرطان يغزو سكان قرية البو نافع ضمن حدود مدينة الحلة، وقد أودى بحياة أكثر من عشرين شخصا من السكان.
ما سجلته تلك القرية الصغيرة من إصابات بمرض السرطان يؤشر مدى تزايد نسبة المصابين بهذا المرض في المحافظة، اذ سجلت قرابة الثلاثة آلاف حالة خلال العام الماضي اضافة الى اكثر من سبعمئة اخرى خلال النصف الاول من هذا العام... ويعود سبب تسجيل هذا العدد من الإصابات الى عدم إمكانية المؤسسات الصحية تشخيص الاصابة بوقت مبكر الا بعد فوات الأوان.
اهالي قرية البو نافع يعقدون الأمل في ان يحظوا باهتمام الجهات المعنية لتشخيص أسباب تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية مع تعدد أسبابها الاولية، ان كانت بسبب المياه ام ابراج الاتصالات أو المبيدات الكيمياوية التي تستخدم في مكافحة الحشرات.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: السرطان يخطف أبناء قرية البو نافع... والأسباب عديدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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