بالفيديو: السرطان يخطف أبناء قرية البو نافع... والأسباب عديدة!

أبو مالك الرجل الستيني أقعده المرض منذ فترة طويلة، كما خطف منه أحد أحفاده قبل ذلك، ليصبح المرض شبحا يراود غالبية سكان القرية بعد ان تفشى بفعل جملة من الملوثات البيئية.

ما سجلته تلك القرية الصغيرة من إصابات بمرض السرطان يؤشر مدى تزايد نسبة المصابين بهذا المرض في المحافظة، اذ سجلت قرابة الثلاثة آلاف حالة خلال العام الماضي اضافة الى اكثر من سبعمئة اخرى خلال النصف الاول من هذا العام... ويعود سبب تسجيل هذا العدد من الإصابات الى عدم إمكانية المؤسسات الصحية تشخيص الاصابة بوقت مبكر الا بعد فوات الأوان.



اهالي قرية البو نافع يعقدون الأمل في ان يحظوا باهتمام الجهات المعنية لتشخيص أسباب تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية مع تعدد أسبابها الاولية، ان كانت بسبب المياه ام ابراج الاتصالات أو المبيدات الكيمياوية التي تستخدم في مكافحة الحشرات.

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