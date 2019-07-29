السيسي لـ"حميدتي": ندعم السودانيين لتجاوز المرحلة الانتقالية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، مساندة القاهرة لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، معرباً عن دعمه للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وشدد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية.

وأوضح الرئيس المصري أن بلاده تدعم إرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، معرباً عن دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب.

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وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة.





ومن جانبه، أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.

واستعرض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني تطورات الأوضاع والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات، بما فيها التوقيع على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية مع تحالف "الحرية والتغيير".

وأعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الداعم للسودان، خاصة من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، والذي يسهم بشكل فعال في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.

وتعد هذه ثاني زيارة لمسؤول سوداني إلى مصر منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير؛ إذ سبق وزار رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القاهرة في 25 مايو/أيار الماضي.