حظر تجوال وتعليق الدراسة في ولاية سودانية

قرر حاكم ولاية "شمال كردفان"، (غربي السودان)، الصادق الطيب عبدالله، فرض حظر التجوال؛ جراء أعمال عنف واحتجاجات طلابية.



ووفق بيان للولاية فإن "الحظر يبدأ اليوم الإثنين التاسعة مساء (19 ت.غ) حتى السادسة صباحا (4 ت.غ) إلى حين إشعار آخر".



كما تقرر "تعليق الدراسة بالمرحلتين الأساسية (الإعدادية) والثانوية؛ حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين".

وقال حاكم الولاية إن القرارات جاءت "نتيجة للأحداث المؤسفة التي جرت خلال اليوم الإثنين بمدينة الأبيض".

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ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن مدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان) شهدت اليوم الإثنين احتجاجات نفذها طلاب المدارس جراء ما اعتبروه "انعدام المواصلات وغلاء الخبز".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 5 طلاب قتلوا أثناء محاولة الأجهزة الأمنية تفريق الاحتجاجات.

فيما لم يصدر أي تعقيب من الجهات الرسمية الحكومية حول وجود ضحايا من عدمه.





وفي وقت سابق الإثنين، قال وكيل وزارة الصحة السودانية، سليمان عبدالجبار، إن الحصيلة الكلية لضحايا الاحتجاجات بالبلاد منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى مطلع يوليو/تموز بلغت 184 قتيلا.