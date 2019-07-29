بومبيو: إيران الراعي الأكبر للإرهاب.. وندرس آلية مع لندن لمنع طهران من اختطاف الناقلات

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، ولديها القدرة على تطوير سلاح نووي، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس آلية مع لندن لمنع طهران من اختطاف الناقلات بمضيق هرمز.

وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران حدت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها، متابعًا: “على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن”.