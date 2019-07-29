الان تتابع بومبيو: إيران الراعي الأكبر للإرهاب.. وندرس آلية مع لندن لمنع طهران من اختطاف الناقلات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، ولديها القدرة على تطوير سلاح نووي، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس آلية مع لندن لمنع طهران من اختطاف الناقلات بمضيق هرمز.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران حدت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها، متابعًا: “على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن”.
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