شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان ونيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم (الإثنين)، عن إدانة المملكة العربية أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم (الإثنين)، عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.



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