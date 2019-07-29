شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا منذرة الملالي: أفرجوا عن السفينة لتخرجوا من الظلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) أنذرت بريطانيا نظام الملالي في إيران، اليوم (الإثنين)، بأن عليه اتباع القواعد الدولية والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني في الخليج، إذا كان يريد «الخروج من الظلام». وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لقناة سكاي نيوز «إذا كانوا يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد». وأضاف «لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني».

أنذرت بريطانيا نظام الملالي في إيران، اليوم (الإثنين)، بأن عليه اتباع القواعد الدولية والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني في الخليج، إذا كان يريد «الخروج من الظلام». وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لقناة سكاي نيوز «إذا كانوا يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد». وأضاف «لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني».

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