شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 5 قتلى في احتجاجات كردفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) قالت نقابة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، اليوم (الإثنين)، إن أربعة تلاميذ وشخصاً بالغاً قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاجا بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأضافت أن الخمسة قتلوا أثناء مظاهرة نظمها تلاميذ المدارس الثانوية في عاصمة الولاية.

قالت نقابة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، اليوم (الإثنين)، إن أربعة تلاميذ وشخصاً بالغاً قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاجا بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأضافت أن الخمسة قتلوا أثناء مظاهرة نظمها تلاميذ المدارس الثانوية في عاصمة الولاية.

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