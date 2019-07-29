شكرا لقرائتكم العراق يعلن إنشاء أكبر قاعدة بحرية للجيش في البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة العراقية على "تويتر" عن خطط لإنشاء قاعدة بحرية حديثة حسب المعايير الدولية في محافظة البصرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في البصرة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة صدر مساء السبت، قالت فيه إن "وزير الدفاع نجاح الشمري، زار محافظة البصرة يرافقه وزير النقل عبد الله لعيبي ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله وكبار الضباط في الوزارة".

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وأضاف البيان، "كان في استقبالهم قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال وقائد القوة البحرية الفريق البحري الركن أحمد جاسم معارج، واطلع الوفد على مراحل إنشاء ميناء الفاو الكبير، معلنا عن إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي"، دون تفاصيل إضافية حول تلك القاعدة أو تاريخ بدء إنشائها أو تكلفتها ومساحتها.

وأوضح البيان، أن "وزير الدفاع تفقد أيضا قيادة قاعدة أم قصر البحرية وقاعدة الشعيبة الجوية مطلعا على تفاصيل عملهما، وأكد على ضرورة الارتقاء بواقع المؤسسة العسكرية بجوانبها المختلفة".

وتأتي أهمية البصرة لوجود ميناء البصرة فيها، إذ يعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق، إذ يتم تصدير كل كمية الخام عبر موانئها على الخليج العربي حيث تبلغ طاقة تصدير النفط العراقي عبر موانئ البصرة حاليا قرابة (4) ملايين برميل يوميا.