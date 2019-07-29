حسن حب الله: نقف إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

التقى عضو المجلس السياسي في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، وفدا قياديا من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج برئاسة نائب الأمين العام للمؤتمر هشام أبو مجفوظ وقد جرى البحث حول أوضاع الفلسطينيين في مخيمات لبنان والشتات .
وأكد حب الله وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل ما سمي بصفقة القرن وورشة المنامة، ورأى أن "قرار العمالة الأجنبية يستثني الفلسطيني".
وشدد على متابعته للملف وإحالته إلى الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وانه أجرى للغاية نفسها سلسلة اتصالات ولقاءات، مؤكداً أن "القرار لا يشمل الفلسطينيين في لبنان"، مشيراً إلى "إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المدنية والإنسانية".
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