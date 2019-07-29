حسن حب الله: نقف إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

التقى عضو المجلس السياسي في "​حزب الله​" النائب السابق ​حسن حب الله​، وفدا قياديا من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج برئاسة نائب الأمين العام للمؤتمر هشام أبو مجفوظ وقد جرى البحث حول أوضاع الفلسطينيين في مخيمات ​لبنان​ والشتات .

وأكد حب الله وقوفه إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ و​الشعب الفلسطيني​ في ظل ما سمي ب​صفقة القرن​ وورشة ​المنامة​، ورأى أن "قرار العمالة الأجنبية يستثني الفلسطيني".

وشدد على متابعته للملف وإحالته إلى ​الحكومة اللبنانية​ ولجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ وانه أجرى للغاية نفسها سلسلة اتصالات ولقاءات، مؤكداً أن "القرار لا يشمل الفلسطينيين في لبنان"، مشيراً إلى "إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المدنية والإنسانية".