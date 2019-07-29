شهيب بحث مع السفير الألماني الوضعين السياسي والتربوي والتقى وفد الجماعة الاسلامية

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب سفير المانيا في لبنان جورج برغلين في مكتبه في الوزارة، وكانت جولة أفق شملت الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان.
كما بحث الجانبان الملف التربوي وأكد السفير الإلماني "استمرار بلاده في دعم لبنان ومؤسساته الشرعية".
بدوره أثنى شهيب على "الدور الكبير الذي تلعبه ألمانيا في الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في ملفات وطنية عديدة وأبرزها ملف التربية".
من جهة ثانية، التقى شهيب في حضور عضو اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله وفدا من الجماعة الإسلامية برئاسة رئيس الدائرة السياسية للجماعة الاسلامية في لبنان النائب السابق عماد
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