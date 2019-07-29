أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأنّ "​الأمن العام اللبناني​ وبناءً لإشارة المحامي الاستئنافي في ​البقاع​ جوزف غنطوس، أقفل صالونًا للحلاقة بالشمع الاحمر في بلدة ​عرسال​، عائدًا للسوري "ن. م. ح."، وذلك استنادًا ل​محضر ضبط​ رقم 2865، لمخالفته نظام الإقامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأمن العام أقفل محلا للحلاقة عائدا لسوري في عرسال لمخالفته نظام الإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.