استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه بالوزارة، وزير الشباب والرياضة العراقي احمد طالب والوفد المرافق الذي يزور لبنان، بحضور مدير عام الوزارة زيد خيامي، وبحث معه في العلاقات المشتركة بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.
وأكد فنيش "أنني أعبر عن شكري وامتناني لتلبية معالي وزير الشباب والرياضة العراقي احمد طالب دعوتنا للحضور الى بلده لبنان، لان بين لبنان والعراق اقوى من روابط الضيافة والبرتوكولات فهي روابط اخوية عميقة ثقافيا وتاريخيا".
ولفت الى أن "الدعوة كانت من اجل تبادل الرأي حول كيفية تنفيذ اتفاقية التعاون والتي جرى توقيعها في السنة الماضية، تداولنا في كيفية تفعيل هذه الاتفاقية ووضع الخطط التنفيذية، وهناك اتفاق على متابعة المعنيين في الوزارتين بترجمة هذه الاتفاقية من خلال برنامج تنفيذي، وايضا جرى التداول في مسائل الرياضة والشباب واهمية ان نعيد الروح الى المواطنة العربية من خلال التزامنا بقضايانا العربية والوقوف في وجه كل ما يحاك من محاولات تصفية وهدر حقوقنا، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأشار الى "أنني أريد ان اعبر عن تقديري وتحيتي للبطل العراقي مصطفى الذي رفض بطولة العالم واحرازه الميدالية الذهبية وفي رفضه التطبيع مع العدو الاسرائيلي من خلال خوض المنافسة، وهذه العينة شاهدناها في لبنان والعديد من الدول العربية بعدم التفريط بالحقوق والمقدسات انطلاقا من الرياضة، وهي اشارة تعبر عن ارادة شعبنا بالتزامنا في دعم القضية الفلسطينية ورفض ما يسمى صفقة القرن التي لا نجد فيها الا هدرا وطعنا بالشعب الفلسطيني وتضييقا لحقوقه في ارضه".
بدوره، أعرب طالب عن "شكره وتقديره للبنان شعبا وحكومة والشكر للصديق محمد فنيش على حسن الضيافة والاستقبال وعلى تلبية الاجتماع المشترك والهم واحد والجرح واحد".
ولفت الى أن "ما طرح هو عبارة عن اعادة ترميم بيت الشباب العربي. وكما عهدنا لبنان منصة للثقافة والعلوم والتاريخ فهو منصة للقضايا العربية والاسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر فنيش التقى نظيره العراقي: لوقوف بوجه ما يحاك من محاولات لتصفية حقوقنا العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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