رحمة ردا على ريفي: يحيي العظام وهي رميم و"أشرفلو ما يصب الزيت عالنار"

شدّد النائب السابق ​إميل رحمة​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على كلام الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "الريفي أشرف يحيي العظام وهي رميم. و"أشرفلو ما يصب الزيت عالنار".

وكان قد أكّد ريفي، أنّ "اجتماعًا طارئًا في ​المختارة​ لمواجهة الحرب على رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، بحضور رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ورئيس "حزب الأحرار" ​دوري شمعون​ ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائي ​سامي الجميل​ والمكونات السياديّة المستقلّة، هو المطلوب فالجميع مستهدفون".

وركّز على أنّ "​ماهر الأسد​ يدير المعركة بالتنسيق والتكامل مع "​حزب الله​". عندما التقى الجميع في "البريستول" عام 2005، لم يكن الظرف أقلّ خطورة من اليوم".