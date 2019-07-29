شدّد النائب السابق إميل رحمة، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على كلام الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "الريفي أشرف يحيي العظام وهي رميم. و"أشرفلو ما يصب الزيت عالنار".
وكان قد أكّد ريفي، أنّ "اجتماعًا طارئًا في المختارة لمواجهة الحرب على رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "حزب الأحرار" دوري شمعون ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائي سامي الجميل والمكونات السياديّة المستقلّة، هو المطلوب فالجميع مستهدفون".
وركّز على أنّ "ماهر الأسد يدير المعركة بالتنسيق والتكامل مع "حزب الله". عندما التقى الجميع في "البريستول" عام 2005، لم يكن الظرف أقلّ خطورة من اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة ردا على ريفي: يحيي العظام وهي رميم و"أشرفلو ما يصب الزيت عالنار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.