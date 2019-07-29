أبو سليمان: نرفض إملاء الشروط قبل الحوار ونطالب الفلسطينيين بتقديم اقتراحاتهم خطيا

أعرب وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، بعد لقائه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق ​حسن منيمنة​ في مقر اللجنة في السراي، في ظلّ تغيّب الوفد الفلسطيني، عن أسفه لـ"عدم حضور الوفد الفلسطيني إلى الاجتماع الّذي عُقد بطلب من رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​".

وشدّد على أنّ "طريقة الحوار بهذا الشكل من خلال إملاء الشروط مسبقًا، أمر نرفضه ونتمنّى أن نتعامل معًا بطريقة أفضل"، مثنيًا على "جهود منيمنة لتقريب وجهات النظر، وطالبت بتقديم الفلسطينيين اقتراحاتهم خطيًّا لنتعاطى معها".

من جهته، لفت منيمنة، إلى أنّ "اللقاء كان لمتابعة إيجاد حلول لقضية العمالة الفلسطينية، ولقد أبلغَنا الاخوة الفلسطينينون اعتذارهم عن عدم حضور الاجتماع، كما أبلغونا وجهة نظرهم القائلة إنّهم لم يحصلوا على أيّ وعود جديّة لمعالجة القضية". وأكّد "أنّنا سنستمرّ بالحوار مع أبو سليما، ونأمل التوصّل إلى حلول مناسبة".

وبيّن أنّ "هناك مسائل حُلّت، وأُخرى نعمل بالتعاون مع الوزير ومع الفلسطينيين لإيجاد حلّ لها".